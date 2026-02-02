シャトレーゼ「2025年の年間売上ランキング」を部門別に3位まで発表！ 素材にこだわったスイーツを手頃な価格で購入できる「シャトレーゼ」。商品数が多いため、「何を買えばいいか迷ってしまう」という人も多いのではないでしょうか。 今回は、筆者がシャトレーゼの広報担当者に特別に教えていただいた「2025年に最も売れた商品」をスイーツのカテゴリ別にTOP3までをご紹介します。シャトレーゼ初心者さんは必見、リピーターの方