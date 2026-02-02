中国のSNS・微博（ウェイボー）の年間アワード「2025微博之夜」に、人気俳優のシャオ・ジャン（肖戦）とワン・イーボー（王一博）が出演することが2日に発表された。「微博之夜」はその年度に注目を集めた人物や出来事を選出する年に1度のセレモニーで、「2025微博之夜」は2月5日にライブ配信が行われる。シャオ・ジャンとワン・イーボーは主演を務めた大ヒット時代劇ドラマ「陳情令」（2019年）でトップスターの座を手にし、国内