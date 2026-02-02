Photo: Yuhei Tokimatsu 寒い外のベンチやカフェの冷えた椅子など、上半身は何とかなるのに座面だけが永遠に冷たいことって多い。でも、ダイソーの「あったか折りたたみ座布団」（税込1100円）があれば、USB給電でどこでも即「ホットシート」化できる。温度は3段階。サイズがやや大きいが、それが効く Photo: Yuhei Tokimatsu 電