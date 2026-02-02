『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』に登場するキャラクター“イウォーク”を主役にした「Happyくじ／STAR WARS『EWOKS』」が、2月6日（金）から、「ミニストップ」や「Happyくじオンライン」などで順次発売される。【写真】森の戦士になりきり！A賞の「フード付きブランケット」■モフモフとした愛らしさを満喫今回登場するのは、森の惑星エンドアに暮らす小さな戦士イウォークをフィーチャーした、全9等