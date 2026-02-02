ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式の会場となるジュゼッペ・メアッツァ競技場＝1月、イタリア・ミラノミラノ・コルティナ冬季五輪のカーリングなどの会場があるコルティナダンペッツォで、五輪特別料金となったバス運賃を支払えず下車させられた11歳の少年が開会式に出演することになった。ロイター通信が1日に報じた。少年はバスを降り、雪の中を6キロの道を歩いて帰宅。この対応に両親や自治体関係者が怒り、この件を知っ