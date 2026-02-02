巨人の坂本勇人内野手が２日、宮崎キャンプ２日目に居残り特打を行った。全体練習でサンマリンスタジアム宮崎でフリー打撃を行うなどフルメニューを消化したあと、個別練習の時間にフリー打撃を「おかわり」。快音を響かせた。阿部監督は坂本について「すごくいい状態でね。ここ数年にない、いい動きしていると思います」と評価。「暖かかったので」と特打までこなした背番号６は「いい感じで動けているので、継続してやるだ