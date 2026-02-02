『魔法の天使クリィミーマミ』をはじめとした「ぴえろ魔法少女シリーズ」最新作・TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』は2026年4月より放送する。2月2日には、4月の放送に向けた新情報を一挙解禁された。メインビジュアル、メインPV第1弾を公開するとともに、オープニング主題歌アーティストがK-POPグループ・ILLIT (アイリット)に決定。さらに、公式TikTokアカウントの開設、プレミア上映会の一般販売情報も発表された。○メイン