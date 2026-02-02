アメリカ企業Blue Origin（ブルーオリジン）は2026年1月30日付で、同社の再使用型ロケット「New Shepard（ニューシェパード）」の飛行を、少なくとも2年間停止すると発表しました。Blue Originによれば、今回の決定は、同社のリソースを有人月面活動能力（human lunar capabilities）の開発加速へとシフトさせるためのものです。同社は今回の方針転換について、アメリカの目標である月への帰還、および恒久的な月面拠点の確立に対