総務省は２日、衆院選小選挙区の期日前投票者数の第１回中間状況を発表した。公示翌日の１月２８日から２月１日の５日間の投票者数は４５６万２８２３人で、選挙人名簿登録者数（有権者数）の４・４１％を占めた。２０２４年前回選の同時期と比べ、１１万８７００人減少した。前回選からの増加率が最も大きかったのは、岐阜県の１・２８倍だった。一方、日本海側を中心に大きく減少し、鳥取県が約４割減、富山、青森両県は約３