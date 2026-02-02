グラビアモデル山崎あみ（29）が2日までにインスタグラムを更新し、グラビア撮影の合間にランジェリー姿でくつろぐ動画を公開している。発売中の「FRIDAY」にグラビアが掲載されていることを報告。「デジタル写真集『幸せな週末』もチェックしてね」とコメントしている。アップした動画では、レース柄の白い下着姿でリラックスした表情を見せており、両ワキ全開で腕を伸ばしてストレッチする場面も。ファンやフォロワーからは「せ