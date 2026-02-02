ILLITの新曲「Bubee」が、4月より放送のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌に起用。また、同曲の一部を使用したメインPV第1弾も公開された。 （関連：【映像あり】ILLIT、新曲「Bubee」使用したTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』メインPV） 本アニメは、スタジオぴえろ制作の“魔法少女シリーズ”の最新作。過去には『魔法の天使クリィミーマミ』などが公開されており、1998年