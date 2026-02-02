リバプールがレンヌDFジェレミー・ジャケを6000万ポンド(約127億円)で獲得することで、口頭合意に達したようだ。英『スカイスポーツ』が伝えている。2005年7月13日生まれの20歳はレンヌの下部組織で育ち、24年1月にトップチームデビュー。その後、クレルモン・フットへ期限付き移籍し、25年2月にレンヌに復帰した。11試合に出場して昨シーズンを終えると、レンヌとの契約を29年まで延長。今季も主軸としてリーグアン18試合に出