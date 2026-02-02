冬の爆食祭り4番勝負！大食い力士軍団が参戦でギャル曽根敗退ピンチ！？金メダリスト鏡優翔＆超人・糸井嘉男＆大食い新星ジョイマン池谷が爆食！名勝負が誕生！◯みどころ▽最強の爆食力士コンビが参戦！卵15個を使った巨大肉オムそばライスに大苦戦！ギャル曽根秘技が炸裂▽角界自慢の大食い宇良参戦＆清見潟親方が2連勝目指す！超爆盛りロコモコ3.3キロ超！全員が爆食発揮がっぷり四つの名勝負▽大食い自慢の金メダリスト鏡優翔