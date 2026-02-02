本日の日経平均株価は、値がさ半導体関連株を中心に売りが優勢となり、前週末比667円安の5万2655円と大幅に続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は63社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期の最終益が一転過去最高益となった四電工 [東証Ｐ]、営業減益予想から一転2