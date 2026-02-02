元BE:FIRSTの三山凌輝（26）が2日、自身のインスタグラムを更新し、ソロアーティストとして始動することを報告した。アーティスト名義は「RYOKI MIYAMA」となり、近日中に1stデジタルシングルを配信する予定という。【写真】ロゴも公開！ソロ歌手として始動することを報告した三山凌輝三山は投稿で「Artist『RYOKI MIYAMA』1st Digital single coming soon…」と記し、ソロアーティストとしての始動を告知。続く投稿では「RYOK