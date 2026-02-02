ひとつの夢を、いったん手放したことがある。だからこそもう一度見つけたその光を簡単にはあきらめたくなかった――。6人組アイドルグループ「クマリデパート」の桃々シオンは昨夏加入した新メンバー。2月3日には新曲『クマった！釣られちゃった♡』をリリースし、新体制での歩みを加速させている。だがその裏には、ステージに戻るまでの葛藤やいくつもの小さな壁、それを乗り越えてきた日々があった。（「推し面」取材班）