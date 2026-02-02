日本体操協会の祝勝会であいさつする男子の橋本大輝（手前）と新体操代表メンバー＝2日、東京都内日本体操協会は2日、2025年世界選手権の祝勝会を東京都内で開き、男子で個人総合3連覇の橋本大輝と、新体操で団体総合初制覇を果たした代表メンバーが最優秀選手賞を受賞した。橋本は「たくさんの選手が活躍した中、選んでいただき本当にうれしい」と喜びをかみしめた。年が変わって、今年はミラノ・コルティナ冬季五輪や他競技