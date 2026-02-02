新日本プロレスは2日、後楽園ホールで「ミクチャpresentsRoadtoTHENEWBEGINNING」を行った。2月11日の大阪大会でNEVER無差別級の初防衛戦を行う王者・ウルフアロンはマスター・ワト、YOH、矢野通と組んでHOT軍のディック東郷、DOUKI、金丸義信、成田蓮と8人タッグで対戦した。ゴング前にHOT軍が先制攻撃。挑戦者の成田がいきなりウルフに襲いかかり、場外で凶器攻撃で痛めつける。リングでは成田に脳天砕き、、エ