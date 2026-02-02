絶滅の恐れがある象の牙を「マンモス」として販売していました。【映像】実際の象牙等古物商を営む竹前直人容疑者（47）ら3人は去年、無登録のアフリカゾウの牙3本をインターネットオークションで販売したなどの疑いがもたれています。警視庁によりますと、竹前容疑者は遺品の回収などで譲り受けた象の牙を「象牙風」「マンモス」と表記して販売しあわせて108万円ほどを売り上げていました。3人は容疑を認めていて竹前容疑者