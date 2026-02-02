（資料写真）県選挙管理委員会は２日、衆院選県内小選挙区の期日前投票の中間集計を発表した。１月２８日〜２月１日の５日間の投票者数は２６万２６４１人で、２０２４年１０月の前回に比べ１・０３倍（８２６７人増）だった。２０選挙区のうち、増加は９選挙区、減少は１１選挙区。増加率が最も高かったのは７区（２・９４倍）で、６区（２・２６倍）、５区（１・６１倍）が続いた。