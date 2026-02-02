俳優鈴木福（21）が2日、都内で、内閣官房国家サイバー統括室（以下NCO）「サイバーセキュリティ月間2026キックオフイベント」に出席した。NCOは2月1日から3月18日を「サイバーセキュリティ月間」とし産学官民で啓発活動を実施。今年のテーマは「サイバーはひとごとじゃない」とした。鈴木は普及啓発協力キャラクターに就任。「日常で小学生のころから学んできたことだけど、見落とすと引っかかってしまう」と注意を促した。啓発動