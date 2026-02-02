【目撃】阪神の沖縄・宜野座キャンプが２日目を迎え、新外国人選手のキャム・ディベイニー内野手（２８＝前パイレーツ３Ａ）が初日に続いてランチ特打を行った。快音を残し、打球がスタンドインするたびに球場に足を運んだファンたちからは大きな歓声。どこで学んだのか、フリー打撃を終えてケージから出てくると観客席に向かって腰を折り曲げてお辞儀した。早くも日本の文化になじんできているのか、これにもファンは大喜びだっ