小説家・東野圭吾さんの作品として初めてのアニメ映画『クスノキの番人』が2026年1月30日(金)から公開中です。本作を手がけたのは『ソードアート・オンライン』シリーズや『富豪刑事 Balance:UNLIMITED』『HELLO WORLD』などの作品で知られる伊藤智彦監督。東野作品の映像化はすでに何作品も行われていますが、アニメ映画はどのように作り上げていったのか、お話をうかがってきました。映画『クスノキの番人』2026年1月30日(金)公