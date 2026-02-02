Snow Manの佐久間大介が2日、都内で開催された映画『スペシャルズ』完成披露舞台あいさつに、椎名桔平、中本悠太、青柳翔、小沢仁志、内田英治監督と共に出席。本作の役柄との共通点を語った。【写真】佐久間大介のカッコいい決めカット原案・脚本を務める内田英治監督による完全オリジナル作品の本作は、年齢も性格もバラバラな＜孤高のプロの殺し屋たち＞が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での