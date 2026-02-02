西川貴教が2月2日、滋賀県庁で三日月大造・滋賀県知事を表敬訪問し、音楽イベント＜FEST. INAZUMA＞を滋賀県草津市の烏丸半島芝生広場で9月19日（土）、20日（日）、21日（月・祝）の3日間開催することを報告した。また、2009年より＜イナズマロック フェス＞として開催してきた当イベントの名称を、今年より＜FEST. INAZUMA＞（フェスト イナズマ）と改めることも発表。イベントロゴをはじめ、会場設計など大幅にリニューアルする