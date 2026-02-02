◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）前走の東京スポーツ杯で２着だったゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は、今回が初の関西輸送。さらにデビュー５戦目で初の右回りのレースとなる。宮田調教師は「今回は右回りに替わりますしおそらく課題が出るかもしれないけど、クラシックで勝負をしようと思ったら経験させないといけないので。結果が出るかはチャレンジだと思