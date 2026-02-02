日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は２日、男子日本代表のトム・ホーバス監督（５９）との契約終了を発表した。２６日と３月１日に２７年Ｗ杯アジア予選の中国戦、韓国戦（ともに沖縄）を控えるが、理由については「今後の代表強化に関しての、方向性の相違によるもの」とされた。ホーバス監督は１７年から女子日本代表を率い、日本人選手の性格や特徴までも熟知した指導で２１年東京五輪で銀メダル獲得に導いた。同年９月に