三代目 J SOUL BROTHERS（以下、三代目 JSB） のØMIが、幕張メッセでソロライブステージ＜ØMI LIVE 2026 〜INFINITY MOON〜＞3DAYS（1月30日、31日、2月1日）を完走した。30日と31日ではそれぞれ＜FIRST NIGHT 〜FULL MOON〜 THE RE:VIVAL＞、＜SECOND NIGHT 〜ANSWER…〜 THE RE:VIVAL＞と題して、過去二つのソロアリーナツアー＜HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 “FULL MOON”＞(以下＜“FULL MOON”＞)と＜ØMI LI