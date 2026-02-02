巨人のボビー・ダルベック内野手が２日、来日初の屋外フリー打撃を行い、５６スイングでバックスクリーン左への推定１３０?弾を含むサク越え１３発と圧巻のパワーを見せつけた。「真芯で捉えた打球も多かったですし、広角に打ち分けることもできました。自分自身としては非常に納得のいく仕上がりでした」と涼しい顔で振り返った。屋外でバットを振るのは今年初めてというブランクを感じさせず、最高打球速度はメジャークラス