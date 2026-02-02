メ～テレ（名古屋テレビ） 2日午前、名古屋市昭和区のバス停で50代の女性が車にはねられる事故がありました。車は逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。 2日午前10時ごろ、昭和区川名本町の県道で「車がバス停に衝突して女性1人が負傷している」と、近くを通った人から119番通報がありました。 警察によりますと、この事故で区内に住む59歳の女性が救急車で病院に運ばれ、右足の太ももを骨折する