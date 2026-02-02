巨人は２日、１軍宮崎キャンプでベテランが抜群の仕上がりを見せた。２０年目の３７歳、坂本勇人内野手は全体練習で２００球以上のロングティー、フリー打撃など若手と同じメニューを消化。さらに全体後の個別練習の時間には１９年目３６歳、丸佳浩外野手らと居残り特打を行って振り込んだ。阿部監督は坂本について「すごくいい状態でね。ここ数年にない、いい動きしていると思います」と状態の良さにうなった。今季は三