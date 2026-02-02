◎あすの全国の天気北日本の日本海側は明け方にかけて、大雪となる所があるでしょう。日中は次第に雪の範囲は狭まる見込みです。山陰や北陸は午後から日差しの届く所もあるでしょう。太平洋側は広く晴れる予想です。◎あすの予想気温朝の最低気温は前日と同じくらいの所が多く、札幌は-6℃、仙台は-2℃、東京は1℃、名古屋は0℃、新潟は1℃、大阪は3℃、福岡は2℃でしょう。旭川は前日より8℃も低い-15℃の予想です。日中の最高気