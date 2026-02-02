ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３３）が２日、都内で初単独主演映画「スペシャルズ」（３月６日公開）の完成披露試写会に登壇した。元伝説の殺し屋・ダイヤを演じる佐久間は、役名に縁を感じたという。「（自身の名前の）『大介』はおじいちゃんがつけてくれたんですけど、お母さんがつけようとした名前が『だいや』だった。もう一つの名前が台本に書いてあって、『どういうこと！？』みたいな。（役が）もう１個の人生」と驚