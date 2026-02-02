1年半もの間、ペットショップをたらい回しにされたわんこが運命の出会いを果たし…！？お迎え後の幸せそうな姿に反響が集まっています。話題の投稿には「辛かった分幸せに」「本当によかった」「最高の家族とずっと一緒だね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：１年半も売れ残り、お店をたらい回しにされた犬→温かい家族に迎えられた結果…『現在の光景』】 1年半も店をたらい回しにされたわんこ TikTok