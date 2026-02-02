近所で働く『推しのおじさん』が大好きなわんこ。この日もウキウキしながら会いに行くと…？完全に両想いなふたりの姿はSNSで大きな反響を集め、投稿は59万回再生を突破。「かわいすぎる…」「ニヤニヤしちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『推しのおじさん』に会いに行った犬→仕事中にも関わらず…幸せ溢れる『素敵なやりとり』】 『推しのおじさん』に会いに行くわんこ TikTokアカウント「ell