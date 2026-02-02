ついにレアアース泥を回収JAMSTEC（国立研究開発法人海洋研究開発機構）は2026年2月2日、地球深部探査船「ちきゅう」が南鳥島沖において、レアアース泥を船上に揚泥し、継続して回収作業を実施していることを発表しました。【おぉデッカ…！】これが異形の巨大船「ちきゅう」全景です（画像）「ちきゅう」は、海底下を掘削して地層を採取し、地震の発生メカニズムなど、様々な分析や研究を行うために建造された船です。最大で水