2月2日発売の『AERA』2月9日増大号の表紙に、Snow Manの目黒蓮が登場している。【関連】「Zoff」アンバサダー目黒蓮、学生たちの前にサプライズ登場！サングラスを通じて目の健康の大切さを発信2月6日公開のW主演映画「ほどなく、お別れです」で葬祭プランナーを演じる目黒が、表紙とロングインタビューに登場。インタビューでは、自身の生き方に大きな影響を与えたという別れを明かし、「悔いのないように生きる」という信条や、