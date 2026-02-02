2月2日、丸高愛実がInstagramを更新した。【写真】お揃いのトレーナーを着た家族5SHOTも公開丸高は、自身のInstagramアカウントにて、「いちご狩りへ〜」「子供達いっぱい食べてた」と報告し、ビニールハウスの中で家族といちごを楽しむ様子を公開。続けて、「息子は自分がたらふく食べたあとに、なぜか私の口に いちごを次々入れてきた」「いちごハラスメント！？笑」と息子からいちごを口に入れられている微笑ましい写真を添えて