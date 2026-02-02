THE JET BOY BANGERZとWOLF HOWL HARMONYが、1月31日に開催されたタイ最大級のジャパニーズミュージックカルチャーフェスティバル『MUUJI FESTIVAL 2026』に出演した。 参考：THE JET BOY BANGERZ、さらにパワーアップしたステージと絆爆発力のあるパフォーマンスが叶える夢 同イベントは、高原リゾートとして知られるタイのカオヤイにて毎年1月に開催されている、音楽や食、フ