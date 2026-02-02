2PMが、日本デビュー15周年を記念した東京ドーム公演『2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN”in TOKYO DOME』を2026年5月9日、10日の2日間にわたり開催。また、あわせてティザー映像も公開された。 （関連：【映像あり】『2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN”in TOKYO DOME』ティザー映像） 本公演は、タイトルに“THE RETURN”とある通り、2016年のメンバー入隊