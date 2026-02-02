エイチ・アイ・エス（HIS）は、第6回「HIS海外旅行大感謝祭」を3月7日・8日に開催する。テーマは「ボーダレスワールド」で、見る・聴く・食べる・体験するを通じて海外旅行の魅力を紹介し、あばれる君をはじめ旅などにゆかりの深い芸能人や有名人が講演やトークイベントを行う。各回では海外航空券や海外ホテル宿泊券などが当たるステージ抽選会を実施し、講演の事前予約者を中心に優先入場枠を設ける。スカイランタンイベント「願