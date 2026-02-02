警察・消防によりますと、きょう午後、山形県最上町若宮の水路に高齢の女性が転落しているのが見つかりました。 午後３時半ごろに、通行人と思われる人から「８０代くらいの女性が側溝に落ちていて意識がない」と１１９番通報があったということです。 転落していたのは８５歳の女性で、救急隊が駆け付けた時、心肺停止の状態だったということです。 女性はその後、病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。 消防により