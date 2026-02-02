日本直販株式会社は2日、声優事務所「クロコダイル」を運営する株式会社クロコダイルを子会社化したことを発表した。日本直販がこれまで培ってきた通販・会員事業の基盤と、クロコダイルが有する声優の表現力や発信力を掛け合わせることで、ライブ配信やライブコマースを軸とした新たな買い物体験の創出を目指す。【画像】人気声優ズラリ！青山なぎさなど所属タレントたち日本直販株式会社は、声優プロダクションである株式会