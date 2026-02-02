愛知県で女性が殺害され自宅が放火された事件で、逮捕された男は、女性と別れ話をめぐるトラブルがあったとみられています。■小川さんを知る人「頼りがいのあるお姉さん」先月17日、愛知県豊田市内の自宅で遺体で発見された小川晃子さん。寝室が燃える火事も発生していました。小川晃子さんを知る人「天真爛漫で、明るくて頼りがいのあるお姉さん、悩んでいるときに親身に話を聞いてくれて、優しくアドバイスをしてくれて、優しい