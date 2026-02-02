Number_iが、2日にTBS系で放送された音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜8：55）に出演し、新曲「3XL」をテレビで初披露した。【動画】Number_iが3XLを語る！インタビュー動画同曲は、平野紫耀がプロデュースを手がけた初のラブソング。地声、歪んだ声、ファルセットなどを自在に操るラップの掛け合いはテクニカルでありながら、メンバー同士が顔を見合わせて楽しそうにパフォーマンスする姿が印象的だった。フォー