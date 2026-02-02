俳優・鈴木福（２１）が２日、都内で行われた、内閣官房国家サイバー統括室主催の「サイバーセキュリティ月間２０２６キックオフイベント」に大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクと出席した。普及啓発協力キャラクターに就任した鈴木は、舞台に登場すると、大きな拍手で迎えられたが「ミャクミャクグッズを持ってる方が多いですね」と驚きの表情。クロストーク後に、ミャクミャクが登場すると、会場の女性ファンから