90年代の“渋谷系”シーンを代表する歌姫として知られた元ラブ・タンバリンズのEllie（56）が2日、X（旧ツイッター）を更新。「安倍支持だった頃」の心理について説明した。“ネトウヨ”だった過去を明かしているEllieは、野党から批判を受ける高市早苗首相について取り上げたXユーザーの投稿を引用し、「安倍支持だった頃、野党からの追及を受けてる安倍さんみて『虐められてる』って思ったな」と回想。「悪口じゃなくて批判だし