清川村は、村内の民家に大切に受け継がれ、昨年３月に村重要文化財に指定したニホンオオカミの頭骨など７点のレプリカと、復元画を作成した。お披露目イベントを２月１４日、村生涯学習センターせせらぎ館（同村煤ケ谷）で開催する。ニホンオオカミに詳しい研究者の講演会もある。１００年以上前に絶滅したニホンオオカミの頭骨５個、下あご１個、前足１個の計７個の遺物が、２０２３年春からの調査で、村内の民家などに大切に