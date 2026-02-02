俳優鈴木福（21）が2日、都内で行われた、内閣官房国家サイバー統括室（以下NCO）「サイバーセキュリティ月間2026キックオフイベント」に出席した。イベントでは参加者から寄せられた約300件の質問から5問に回答した。6日開幕のミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの注目選手には、ジャンプの小林陵侑（29）を挙げた。「プライベートでも会ったことがある」とし、「あの距離を飛ぶのはすごい。飛ぶのは人類の夢なのですごいな