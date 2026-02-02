阪神・伊原陵人投手（２５）が２日、沖縄・宜野座で行われている春季キャンプで本格的な投げ込みを行った。ブルペンではトラックマンを活用しながら直球を中心に１００球以上を投じ、「データがどうなっているかを照らし合わせながら投げていました。リリースの映像もありますし、ボールが離れていくときの感じと、自分の『これいい』と思った感覚や投げた感覚が良くないと、データは全然違う。そこの確率を上げていかないと先発